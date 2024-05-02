Twitch запускает функцию коротких видео на фоне вероятной блокировки TikTok в США

Американская платформа онлайн-трансляций Twitch запустила собственную платформу коротких видео через неделю после принятия закона о запрете китайской соцсети TikTok в США. Об этом пишет Bloomberg.

Традиционно, принцип работы Twitch заключается в том, что пользователи транслируют себя в прямом эфире и общаются с аудиторией, обычно играя в видеоигры, причем такое общение может длиться около восьми часов подряд. Однако новая функция под названием Discovery Feed, отображаемая как новая вкладка в приложении, позволяет зрителям прокручивать короткие клипы-вырезки из длинных трансляций.

Bloomberg отмечает, что несмотря на схожий принцип работы Discovery Feed отличается от TikTok тем, что пользователи очень редко загружают оригинальный авторский контент. Они выбирают смешные или развлекательные сегменты из прямых трансляций создателей и превращают их в клипы.

Представитель Twitch рассказал, что лента Discovery Feed будет персонализирована на основе истории просмотров зрителя и его взаимодействия в реальном времени.

В то же время, по словам представителя Twitch, стримеры не получат сокращение дохода от рекламы, которая будет появляться в Discovery Feed, поскольку она появляется между их клипами, а не непосредственно у них.

Напомним, что запуск функции коротких видео в Twitch анонсировали еще в июле 2023 года: ожидалось, что это произойдет осенью. Кроме того, разработчики обещали возможность редактировать клипы из стримов в вертикальном формате, передачу видео на YouTube и Stories.

Запрет TikTok в США

Разговоры о полном запрете программы для коротких видео TikTok в Соединенных Штатах начались еще в январе 2023 года. Сенатор от республиканской партии Джош Хоули заявил, что китайская соцсеть угрожает конфиденциальности и психическому здоровью американских детей и пообещал наработать законопроект по ее запрету.

Незадолго до этого, китайский TikTok запретили использовать на рабочих телефонах в Конгрессе и Сенате США. Американские законодатели считают, что TikTok является очень рискованным приложением из-за "проблем с безопасностью".

В марте 2023 года администрация американского президента Джо Байдена выступила с требованием, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.

И уже в апреле 2024 года Палата представителей США, а затем и американский Сенат проголосовали за законопроект о запрете соцсети TikTok. Впоследствии президент Джо Байден подписал закон, требующий от китайской компании ByteDance продать платформу во избежание блокировки в США.

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