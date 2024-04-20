Палата представителей США поддержала помощь Украине на более чем $60 миллиардов и конфискацию активов РФ для Украины

Палата представителей США приняла законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов в помощь Украине. За это проголосовали 311 депутатов, из которых 210 представители Демократической партии, а 101 – Республиканской, имеющей в палате большинство.

Как отмечает находящийся в Вашингтоне депутат Верховной Рады Украины от "Голоса" в дальнейшем этот и еще три законопроекта "объединяют и делают правкой в сенатскую версию, далее Сенат должен взять его сегодня в работу и провести первое голосование (60+ [миллиардов]), и вот когда во втором голосовании (оно может быть и через пару дней) - то тогда уже все". Итоговый закон еще должен будет подписать президент Джозеф Байден.

Другие три законопроекта, рассмотренные в субботу Палатой представителей, касались запрета соцсети TikTok, санкций против России и Ирана и использования конфискованных активов РФ для Украины (набрал 360 голосов), помощи союзникам США в Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, на 8,1 миллиарда долларов 385 голосов) и помощи Израилю на 26,4 миллиарда долларов (366 голосов).

Напомним, что Сенат США, в котором большинство имеют "демократы", одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов еще 13 февраля. За него проголосовали 70 сенаторов, в том числе 22 "республиканца".

Впрочем, дальнейшее рассмотрение инициативы в нижней палате парламента остановилось из-за позиции части "республиканцев". В конце концов, по достижении согласия с президентом Байденом в середине апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил план решений об иностранной помощи через принятие четырех отдельных законопроектов (по помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также по другим приоритетам национальной безопасности).

Последним оказался проект "Акта о мире через силу в 21 веке", внесенный на следующий день. Среди прочего он предусматривает, в частности, предоставление президенту США полномочий применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund).

Отметим, что украинские власти еще в середине марта допускали, что выделение финансовой и военной помощи Украине и о конфискации российских активов могут быть рассмотрены одним пакетом.

Добавим, что США уже принимали отдельные решения о конфискации для Украины российских активов в незначительном объеме. В частности, в прошлом году это касалось 5,4 миллиона долларов, принадлежавших подсанкционному олигарху Константину Малофееву, а в феврале этого года, после разоблачения незаконной сети закупок, связанных с РФ, было решено передать конфискованные 500 тысяч долларов Эстонии, которая уже использует их в поддержку Украины.

Реакция украинских властей

Как отметил президент Владимир Зеленский, в субботу Украина получила решение, "которого ожидала и за которое так боролась: очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, страдающие от российского террора". Он поблагодарил каждого конгрессмена, поддержавшего этот пакет, в частности лично спикера Майка Джонсона, поскольку это "решение для защиты жизни".

"Российское зло точно не должно выигрывать. Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление президенту Байдену будут достаточно быстрыми. Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет закопать в руинах", - отметил глава государства.

Американское лидерство, по его словам, жизненно важно для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов.

"Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть. И я благодарю всю команду Украины, каждого и каждую, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат", – добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль выразил Палате представителей благодарность за принятие акта о возможности конфискации по решению президента США суверенных активов РФ в пользу Украины.

"Получим важный ресурс для победы и восстановления. Призываю другие страны, где хранятся российские активы, последовать этому примеру", - добавил глава украинского правительства.

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