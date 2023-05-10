В США согласовали первое перечисление Украине конфискованных у российского олигарха денег

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине, передает Reuters.

Речь идет о российском олигархе и основателе телеканала "Царьград ТВ" Константине Малофееве, которого в прошлом году Министерство юстиции США обвинило в нарушении санкций, введенных еще в 2014 году в связи с финансированием им сепаратизма в Крыму.

Тогда же Гарланд объявил о "конфискации миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанной с нарушениями Малофеевым санкций". В феврале американский генпрокурор одобрил передачу таких денег для использования в Украине. Суд, напомним, разрешил конфисковать 5,4 миллиона долларов.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств для восстановления Украины, она не будет последней", - заявил американский генпрокурор.

Ранее, в декабре, конгрессмены одобрили поправку к законопроекту о госбюджете США, разрешающую конфискацию активов российских олигархов для передачи их Украине. Сам бюджет размером 1,7 триллиона долларов, напомним, включает выделение 45 миллиардов долларов экстренной помощи Украине и союзникам США по НАТО.

Напомним также, что в Украине Малофеев находится под санкциями с 19 октября 2022 года, когда под них попало еще множество российских миллиардеров, включая Романа Абрамовича и братьев Ротенбергов.