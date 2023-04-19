Латвия передаст Украине новую партию конфискованных авто

Правительство Латвии приняло решение передать Украине конфискованные за вождение в нетрезвом состоянии автомобили. Об этом сообщает местное издание Delfi.

Рыночная стоимость восьми транспортных средств – 15555 евро.

"Автомобили предназначены для сельсовета поселка Побужское Кировоградской области и Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей", - говорится в сообщении.

Среди авто – Lexus ES 330 2005 ES года выпуска (3500 евро), BMW X5 2002 года (300 евро), Opel Zafira 2002 года (250 евро), Audi A6 2002 года (250 евро), Toyota Verso 2010 года (3555 евро), Opel Astra 2005 года (950 евро), Toyota Avensis 2005 года (3200 евро) и BMW 320 (3550 евро).



Напомним, первую партию конфискованных автомобилей от Латвии Украина получила в марте. Тогда транспорт должны были передать армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета.



Перед тем, в феврале Сейм Латвии принял внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающее возможность безвозмездной передачи как помощь принадлежащих государству транспортных средств в собственность правительства Украины.