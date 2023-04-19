Латвія передасть Україні нову партію конфіскованих авто

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні конфісковані за водіння в нетверезому стані автомобілі. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Ринкова вартість восьми транспортних засобів - 15555 євро.

“Автомобілі призначені для сільради селища Побузьке Кіровоградської області та Міністерства оборони України, зокрема армійських частин”, - йдеться в повідомленні.

Серед авто – Lexus ES 330 2005 ES року випуску (3500 євро), BMW X5 2002 року (300 євро), Opel Zafira 2002 року (250 євро), Audi A6 2002 року (250 євро), Toyota Verso 2010 року (3555 євро), Opel Astra 2005 року (950 євро), Toyota Avensis 2005 року (3200 євро) і BMW 320 (3550 євро).



Нагадаємо, першу партію конфіскованих автомобілів від Латвії Україна отримала у березні. Тоді транспорт мали передати армійським частинам Міноборони України, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.



Перед тим, в лютому Сейм Латвії ухвалив внесення змін в діюче законодавство, які передбачають можливість безоплатної передачі як допомогу транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.