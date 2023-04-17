Porsche продала рекордное количество автомобилей за первый квартал

За первый квартал 2023 года Porsche продала клиентам по всему миру 80 767 автомобилей – это рекордный показатель за этот период, и на 18% превышает результат января-марта 2022 года.

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Porsche.

"Мы удовлетворены этим результатом. Мы смогли получить прибыль в каждом регионе продаж, несмотря на все еще нестабильную экономическую ситуацию и ограниченную доступность запчастей", - прокомментировал член исполнительного совета по продажам и маркетингу Porsche AG Детлев фон Платен.

На европейском рынке автопроизводитель продал 18420 автомобилей Porsche, что на 14% превысило показатель за первый квартал предыдущего года. Именно в Германии, где находится головной офис компании, продали 8 247 автомобилей Porsche.

Показатели продаж автопроизводителя на китайском рынке за первый квартал 2023 года выросли на 21% - до 21 365 проданных авто. Резкий рост в компании объясняют постепенным выходом Китая из кризиса, вызванного эпидемией Covid-19.

В Северной Америке компания Porsche продала 19651 автомобиль, что на 30% превышает результат первого квартала 2022 года.

Среди моделей Porsche SUV остается одним из самых популярных. Кроме того, Porsche продала 23387 (+23%) модели авто Cayenne.

В то же время компания фиксирует падение продаж электрокара Taycan: продали 9 152 ед., что на 3% уступает показателю за первый квартал 2022 года.

"Причиной падения есть все еще существующие проблемные места в цепочке поставок, которые особенно влияют на электрические спортивные автомобили", - объясняют в Porsche.

Недавно о росте продаж также заявила Mercedes. Квартальные продажи компании по всему миру увеличились на 3% – до 503 500 автомобилей. При этом самый большой рост зафиксирован в Европе – 8%.