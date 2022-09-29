Volkswagen вывел Porsche на IPO

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen провел первоначальное размещение акций Porsche AG по верхней границе ранее озвученного ценового диапазона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Volkswagen выставил на IPO 12,5% акций Porsche, получив за них 9,4 млрд. евро. IPO стало крупнейшим в Европе после размещения в 2011 году акций Glencore Plc в объеме около $10 млрд.

Рыночная стоимость производителя автомобилей Porsche оценена в рамках размещения 75,2 млрд евро.

Volkswagen создал 911 миллионов акций Porsche, равномерно распределенных между привилегированными акциями без права голоса и обычными акциями с правом голоса. Ожидается, что торги начнутся в четверг, 30 сентября, на Франкфуртской бирже.

Это соглашение относит Porsche к пятерке крупнейших автомобильных производителей по рыночной стоимости после материнской компании Volkswagen, но опережает немецкого конкурента Mercedes-Benz Group AG, который оценивается более чем в 56 миллиардов долларов.

"Доходы от IPO обеспечат Volkswagen значительно большую финансовую гибкость в рамках его трансформации в направлении электромобильности и цифровизации", – заявил финансовый директор VW Арно Антлиц.

Напомним, в это же время Volkswagen обдумывает возможность перенесения производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится.

Источник фото: ua.depositphotos.com