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Фондовые рынки
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Volkswagen вывел Porsche на IPO

Volkswagen вывел Porsche на IPO

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen провел первоначальное размещение акций Porsche AG по верхней границе ранее озвученного ценового диапазона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Volkswagen выставил на IPO 12,5% акций Porsche, получив за них 9,4 млрд. евро. IPO стало крупнейшим в Европе после размещения в 2011 году акций Glencore Plc в объеме около $10 млрд.

Рыночная стоимость производителя автомобилей Porsche оценена в рамках размещения 75,2 млрд евро.

Volkswagen создал 911 миллионов акций Porsche, равномерно распределенных между привилегированными акциями без права голоса и обычными акциями с правом голоса. Ожидается, что торги начнутся в четверг, 30 сентября, на Франкфуртской бирже.

Это соглашение относит Porsche к пятерке крупнейших автомобильных производителей по рыночной стоимости после материнской компании Volkswagen, но опережает немецкого конкурента Mercedes-Benz Group AG, который оценивается более чем в 56 миллиардов долларов.

"Доходы от IPO обеспечат Volkswagen значительно большую финансовую гибкость в рамках его трансформации в направлении электромобильности и цифровизации", – заявил финансовый директор VW Арно Антлиц.

Напомним, в это же время Volkswagen обдумывает возможность перенесения производства автомобилей из Германии и Восточной Европы, если дефицит природного газа сохранится.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан