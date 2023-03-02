Volkswagen создаст собственный автомобильный магазин приложений: что в нем будет

Производитель автомобилей Volkswagen создаст магазин приложений VW, по типу App Store. В нем будут доступны для скачивания, в частности, TikTok, Spotify, The Weather Channel и т.д. Об этом сообщает The Verge.

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Приложения, которые будут доступны на момент запуска, охватывают широкий диапазон категорий, включая музыку и подкастинг, видеоконференции, погоду, парковку, зарядку электромобилей, игры, новости, интеграцию с умным домом и т.д.

Магазин будет установлен в марках автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. С лета 2023 года магазин приложений будет запущен в модельном ряде Audi в США, Канаде, Мексике и Европе, включая такие автомобили как A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 E-tron и E-tron.

VW Group также ведет переговоры по добавлению в систему встроенной интеграции Google Maps.

"Это новый уровень цифрового опыта, который мы хотим продемонстрировать. Мы можем сочетать и использовать разные вещи, получая увлекательный опыт, особенно что касается игр, расслабления и т.д.", - сказал генеральный директор Cariad, внутреннего подразделения программного обеспечения VW Group Дирк Хильгенберг.

Mercedes-Benz также объявил, что его новые автомобили, начиная с E-Class 2024, будут включать встроенные программы для TikTok, Zoom, веб-браузера Vivaldi и т.д.

Напомним, что автомобили Volkswagen входят в топ рейтингов самых популярных авто в Украине. За первый месяц 2023 Volkswagen ID.4 впервые возглавил рейтинг самых популярных электрокаров Украины. За январь украинскую регистрацию получили 275 автомобилей этой модели (130 новых и 145 подержанных).

В феврале в Украине было реализовано чуть более 2,7 тыс новых легковых авто и 255 авто из низ – Volkswagen.