Volkswagen створить власний автомобільний магазин додатків: що він буде містити

Виробник автомобілів Volkswagen створить магазин додатків VW, на зразок App Store. В ньому будуть доступні для скачування, зокрема, TikTok, Spotify, The Weather Channel тощо. Про це повідомляє The Verge.

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Додатки які будуть, доступні на момент запуску, охоплюють широкий діапазон категорій, включаючи музику та подкастинг, відеоконференції, погоду, паркування, зарядку електромобілів, ігри, новини, інтеграцію з розумним домом тощо.

Магазин буде встановлено у марках автомобілів Volkswagen, Audi і Porsche. З літа 2023 року магазин додатків буде запущено у модельному ряду Audi в США, Канаді, Мексиці та Європі, включаючи такі автомобілі, як A4 / A5, Q5, A6 / A7, A8, Q8 E-tron і E-tron.

VW Group також веде переговори щодо додавання до системи вбудованої інтеграції Google Maps.

"Це новий рівень цифрового досвіду, який ми хочемо продемонструвати. Ми можемо поєднувати та використовувати різні речі, отримуючи захоплюючий досвід, особливо що стосується ігор, розслаблення тощо", - сказав генеральний директор Cariad, внутрішнього підрозділу програмного забезпечення VW Group Дірк Хільгенберг.

Mercedes-Benz також оголосив, що його нові автомобілі , починаючи з E-Class 2024 року, включатимуть вбудовані програми для TikTok, Zoom, веб-браузера Vivaldi тощо.

Нагадаємо, що автомобілі Volkswagen входять в топ рейтингів напопулярніших авто в Укрїні. За перший місяць 2023 року Volkswagen ID.4 вперше очолив рейтинг найпопулярніших електрокарів України. За січень українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних).

У лютому в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис нових легкових авто і 255 авто з низ - Volkswagen.