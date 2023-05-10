У США погодили перше перерахування Україні конфіскованих у російського олігарха грошей

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд санкціонував першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні, повідомляє Reuters.

Йдеться про російського олігарха та засновника телеканалу "Царьград ТВ" Костянтина Малофєєва, якого минулого року Міністерство юстиції США звинуватило у порушенні санкцій, введених ще у 2014 році у зв'язку з фінансуванням ним сепаратизму в Криму.

Тоді ж Гарланд оголосив про "конфіскацію мільйонів доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов'язану з порушеннями Малофеєвих санкцій". У лютому американський генпрокурор схвалив передачу таких грошей для використання в Україні. Суд, нагадаємо, дозволив конфіскувати 5,4 мільйона доларів.

"Хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, вона не буде останньою", - заявив американський генпрокурор.

Раніше, в грудні, конгресмени схвалили поправку до законопроекту про держбюджет США, що дозволяє конфіскацію активів російських олігархів для передачі їх Україні. Сам бюджет обсягом 1,7 трильйона доларів, нагадаємо, включає виділення 45 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні та союзникам США по НАТО.

Нагадаємо також, що в Україні Малофєєв перебуває під санкціями з 19 жовтня 2022 року, коли під них потрапило ще багато російських мільярдерів, включаючи Романа Абрамовича та братів Ротенбергів.