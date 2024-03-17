США могут объединить помощь Украине и конфискацию активов РФ в один пакет - Малюська

Американские законодатели рассматривают возможное финансирование помощи Украине и конфискацию российских активов в одном пакете.

Об этом рассказал Министр юстиции Денис Малюска, пишет Лига.нет.

После визита в США он рассказал, что вероятность того, что вопрос конфискации активов и возможность объединения законопроектов о помощи Украине могут двигаться вместе как один пакет. Такой законопроект уже есть в повестке дня американских законодателей.

"Но оказалось, что повестка дня для наших встреч стала еще интереснее, чем мы ожидали. Потому что те наши партнеры, с которыми мы разговаривали, – и конгрессмены, и представители Сената, и законодательной ветви власти – они подтвердили, что существует вероятность того, что эти проекты о финансовой и военной помощи Украине и конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом", – рассказал Малюска.

По его словам, существует возможность того, что обсуждение и потенциальное голосование может состояться уже в течение следующей недели, если будет достигнут компромисс в технических аспектах.

Он также подчеркнул, что "патовой ситуации", которая наблюдалась несколько месяцев назад, больше не существует, и отметил, что у Украины есть поддержка от обеих политических партий США по продолжению оказания помощи Украине.

Какая ситуация с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий новое финансирование помощи Украине более чем на $60 млрд, но против этого законопроекта выступает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине и не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект по финансовой помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Позже Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий, включавший пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов