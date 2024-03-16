Первый квартал был вызовом, но уже есть свет в конце тоннеля – Подласа о помощи от партнеров

Первый квартал 2024 года был вызовом для финансовой стабильности страны в условиях войны, но в ближайшие месяцы ожидаются значительные финансовые вливания от Европейского Союза на сумму 6 млрд евро, а также дополнительная поддержка от Международного валютного фонда, Всемирного банка и правительства Канады на общую сумму более 4 млрд. долларов.

Об этом рассказала глава Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Подласа в эфире "Украинского Радио".

По ее словам, ситуация с госбюджетом Украины остается напряженной, а дефицит к концу года прогнозируется на уровне 1,5 трлн гривен или больше. В приоритете – расходы на оборону, а другие потребности финансируются с помощью международных партнеров или внутренних заимствований.

"Я думаю, что первый квартал 2024 года был одним из самых сложных с финансовой точки зрения с начала полномасштабного вторжения. Но уже есть свет в конце тоннеля", – рассказала она.

Она отметила, что в начале 2024 года Украина получила ограниченную поддержку от иностранных партнеров, в том числе 900 млн долларов от Японии и 285 млн долларов от Норвегии, что недостаточно для покрытия потребностей бюджета, поэтому правительство сосредотачивается на внутренних заимствованиях, в частности через размещение ОВГЗ.

"Сейчас основной источник финансирования дефицит госбюджета – это внутренние заимствования, так называемые ОВГЗ. Это основной донор нашего бюджета сейчас. За 2 месяца заимствовали на внутреннем рынке более 72 млрд гривен. (…) Кабмин повысил базовый норматив отчисления дивидендов для государственных компаний. Он в В этом году будет составлять 80% от доходов, полученных в 2023 году. Это помогло поддержать ликвидность правительства и помогло выплатить в том числе социальные расходы", - рассказала она.

Что касается очередного транша от Международного валютного фонда, то Подласа отмечает, что 23 марта состоится заседание Совета директоров МВФ, на котором, по всей вероятности, будет принято решение в пользу Украины.

Это связано с тем, что Украина выполнила все требования, предусмотренные соглашением с МВФ. Финансирование обычно поступает в течение нескольких дней после положительного решения Совета директоров, так что задержек в поступлении средств ожидать не следует.

Украина требует ежемесячно примерно 3 млрд долларов

Согласно данным Министерства финансов, в 2024 году Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиарда долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC , что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".

По словам президента Владимира Зеленского, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на 25,7 млрд долларов от союзников (не считая помощи от США и 50 млрд от ЕС), а также – на многомиллиардную помощь от Японии.

Отметим, что с февраля 2022 финансовая поддержка Украины от стран G7 и ЕС достигла около 63 млрд долларов США.

Добавим, многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.