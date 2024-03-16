Перший квартал був викликом, але вже є світло в кінці тунелю – Підласа про допомогу від партнерів

Перший квартал 2024 року був викликом для фінансової стабільності країни в умовах війни, але найближчими місяцями очікуються значні фінансові вливання від Європейського Союзу на суму 6 млрд євро, а також додаткова підтримка від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та уряду Канади на загальну суму понад 4 млрд доларів.

Про це розповіла голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі "Українського Радіо".

За її словами, ситуація із держбюджетом України залишається напруженою, а дефіцит на кінець року прогнозується на рівні 1,5 трлн гривень або більше. В пріоритеті - видатки на оборону, а інші потреби фінансуються з допомоги міжнародних партнерів або внутрішніх запозичень.

"Я думаю, що перший квартал 2024 року був одним з найскладніших з фінансової точки зору з початку повномасштабного вторгнення. Але вже є світло в кінці тунелю", - розповіла вона.

Вона зазначила, що на початку 2024 року Україна отримала обмежену підтримку від іноземних партнерів, зокрема 900 млн доларів від Японії та 285 млн доларів від Норвегії, що є недостатнім для покриття потреб бюджету, тому уряд зосереджується на внутрішніх запозиченнях, зокрема через розміщення ОВДП.

"Зараз основне джерело фінансування дефіцит держбюджету – це внутрішні запозичення, так звані ОВДП. Це основний донор нашого бюджету нині. За 2 місяці запозичили на внутрішньому ринку понад 72 млрд гривень. (…) Кабмін підвищив базовий норматив відрахування дивідендів для державних компаній. Він в цьому році буде складати 80% від прибутків, які були отримані в 2023 році. Це допомогло підтримати ліквідність уряду і допомогло виплатити в тому числі соціальні видатки", - розповіла вона.

Що стосується чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, то Підласа зазначає, що 23 березня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, на якому, з великою ймовірністю, буде ухвалено рішення на користь України.

Це пов'язано з тим, що Україна виконала усі вимоги, передбачені угодою з МВФ. Фінансування зазвичай надходить упродовж декількох днів після позитивного рішення Ради директорів, тож затримок у надходженні коштів очікувати не слід.

Україна потребує щомісяця приблизно 3 млрд доларів

Згідно з даними Міністерства фінансів, у 2024 році Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярди доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".

За словами президента Володимира Зеленського, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на 25, 7 млрд доларів від союзників (не враховуючи допомогу від США і 50 млрд від ЄС), а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.

Зауважимо, що з лютого 2022 року фінансова підтримка України від країн G7 та ЄС сягнула близько 63 млрд доларів США.

Додамо, багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.