Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги

12 березня 2024 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів становить 6 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що документи підписали перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ці документи відкривають шлях до отримання Україною перехідного фінансування (Bridge Financing) перед запуском інструменту Ukraine Facility.

Метою Bridge Financing є надання короткострокової фінансової допомоги Україні обсягом до 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету.

Інструмент передбачає виділення коштів двома траншами:

перший транш за період січень – березень 2024 року в сумі до 4,5 млрд євро надійде одразу після підписання та набуття чинності згаданими Меморандумом та Кредитною угодою;

другий – у сумі до 1,5 млрд євро – у квітні 2024 року, якщо будуть виконані умови, передбачені додатком до Меморандуму.

Які умови має виконати Україна

Підтримка в рамках перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року. Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо. Три з них вже були виконані, а саме:

Ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр.;

Ухвалення змін у законі “Про прокуратуру” та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури;

Додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки, а саме:

Заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території;

Приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Виняткове перехідне фінансування надається як кредит на пільгових умовах із максимальним строком погашення 35 років і початком погашення основного боргу через 10 років після дати перерахування суми траншу на рахунок в Національному банку. Розмір відсоткової ставки стане відомим під час виходу Європейської Комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що надаватимуться Україні за тією самою відсотковою ставкою.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках нового фінансового інструменту Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми "Ukraine Facility", що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.