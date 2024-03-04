Шмигаль занепокоєний, як затримка бюджетної допомоги США Україні вплине на МВФ

Те, що США затримують виділення допомоги Україні на 2024 рік, непокоїть і Міжнародний валютний фонд, від якого Київ очікує отримати цьогоріч у рамках програми розширеного фінансування EFF $5,4 млрд із необхідних $37 млрд.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чотирирічна програма МВФ передбачає підтримку всіх країн G7, Євросоюзу і країн G7, і тому затримка американської допомоги напружує не лише нас, а напружує і Міжнародний валютний фонд щодо частини програми МВФ, яка розрахована на підтримку партнерів", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Україна як і раніше розраховує на виділення $11,8 млрд бюджетної підтримки США у 2024 році. Водночас, її отримання протягом року є критично важливим, як і близько $50 млрд військової підтримки.

Крім того, в березні-початку квітня Україна розраховує отримати $0,9 млрд четвертого траншу за програмою EFF МВФ, бридж-транш ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд і приблизно $2 млрд від Японії та Норвегії, що надасть змогу перекрити дефіцит зовнішнього фінансування, який виник на початку року.

Шмигаль висловив оптимістичні сподівання з приводу того, що США все ж ухвалять рішення про виділення допомоги Україні цього року.

Нагадаємо, Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом $15,6 млрд, яка була схвалена виконавчою радою МВФ 31 березня 2023 року.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму $95 млрд, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

У кінці лютого Джонсон після зустрічі з Байденом заявив, що допомогу Україні проголосують "своєчасно", однак пріоритетом є внутрішні проблеми США.

Згодом стало відомо, що член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік, який виступає за продовження допомоги Україні, готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення фінансування для України.

Нещодавно стало відомо, що Джонсон дав можливість республіканцям підготувати новий проєкт допомоги Україні.

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