У Палаті представників спробують схвалити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік, який виступає за продовження допомоги Україні готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення фінансування для України.

Про це повідомляє агентство Axios.

Видання пише, що така позиція республіканця є "рідкісним розривом" з керівництвом Палати представників, яке чинить опір проведенню голосування щодо допомоги Україні через сильну опозицію з боку правих.

"Ми маємо щось зробити. Це екзистенціально, це чутливо до часу. Незалежно від того, чи це наш продукт, чи чиїсь ще, ми просто повинні вивести гроші до них", — сказав Фіцпатрік.

Фіцпатрік сказав журналістам, що готує свого роду петицію про звільнення. Якщо вона набере 218 підписів конгресменів то буде розглянута на голосуванні в Палаті представників. Таким чином, петиція потребуватиме підтримки кількох республіканців, якщо припустити, що її підпишуть більшість демократів Палати представників.

Петиція буде готова для підписання на початку березня і Фіцпатрік вважає, що вона збере необхідні підписи. Проте, на це потрібен буде певний час, близько одного місяця.

Фіцпатрік додав, що серед республіканців Україну підтримують більше конгресменів, ніж здається, оскільки "багато людей знають, що це правильно".

Видання пише, що за словами одного із республіканців, якщо не буде іншого виходу , то петицію підпишуть.

В той же час, Фітцпатрік зазначив, що про реальне звільнення скоріш за все не йдеться, а петиція про звільнення буде служити своєрідним важелем тиску на Джонсона.

Республіканці у Конгресі бояться Трампа

У інтерв'ю для LIGA.net колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру при Atlantic Council Джон Гербст розповів, що серед республіканців у Конгресі США є значна кількість прихильників надання допомоги Україні.

Втім, вони стримують свою підтримку через побоювання критики з боку колишнього (і, можливо, майбутнього) президента США Дональда Трампа.

Гербст зазначив, що ці законодавці усвідомлюють важливість підтримки України для американських інтересів, але побоюються негативної реакції від Трампа.

"Інтереси Америки зрозумілі. Якщо для них пріоритетом є США, підтримають допомогу. Якщо більше дбають про кар’єру в вузькому сенсі слова, то не підтримають", – сказав експосол.

Допомога Україні від США під загрозою

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.