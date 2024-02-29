В Палате представителей попытаются одобрить помощь Украине в обход спикера Джонсона

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, выступающий за продление помощи Украине, готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться принятия финансирования для Украины.

Об этом сообщает агентство Axios.

Издание пишет, что такая позиция республиканца является "редким разрывом" с руководством Палаты представителей, которое сопротивляется проведению голосования по помощи Украине из-за сильной оппозиции со стороны правых.

"Мы должны что-то сделать. Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Независимо от того, это наш продукт или чьи-то еще, мы просто должны вывести деньги к ним", — сказал Фицпатрик.

Фицпатрик сказал журналистам, что готовит своего рода петицию об увольнении. Если она наберет 218 подписей конгрессменов, то будет рассмотрена на голосовании в Палате представителей. Таким образом, петиция будет нуждаться в поддержке нескольких республиканцев, если предположить, что ее подпишут большинство демократов Палаты представителей.

Петиция будет готова к подписанию в начале марта и Фицпатрик считает, что она соберет необходимые подписи. Однако на это потребуется определенное время, около одного месяца.

Фицпатрик добавил, что среди республиканцев Украину поддерживают больше конгрессменов, чем кажется, поскольку "многие люди знают, что это правильно".

Издание пишет, что по словам одного из республиканцев, если не будет другого выхода, то петицию подпишут.

В то же время, Фитцпатрик отметил, что о реальном увольнении скорее всего речь не идет, а петиция об увольнении будет служить своеобразным рычагом давления на Джонсона.

Республиканцы в Конгрессе боятся Трампа

В интервью для LIGA.net бывший посол США в Украине (2003–2006) и директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Гербст рассказал, что среди республиканцев в Конгрессе США есть большое количество сторонников оказания помощи Украине.

Впрочем, они сдерживают свою поддержку из-за опасений критики со стороны бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа.

Гербст отметил, что эти законодатели отдают себе отчет в важности поддержки Украины для американских интересов, но опасаются негативной реакции от Трампа.

"Интересы Америки понятны. Если для них приоритетом являются США, поддержат помощь. Если больше заботятся о карьере в узком смысле слова, то не поддержат", – сказал экспосол.

Помощь Украине от США под угрозой

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля .

Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израиля и Тайваня. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.