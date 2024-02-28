Помощь Украине проголосуем "своевременно", но в приоритете внутренние проблемы США. Джонсон после встречи с Байденом сделал заявление

Президент США Джо Байден во вторник, 27 февраля, встретился с конгрессменами в Белом доме. Главными темами переговоров были проблема с утверждением помощи Украине и избегание "шатдауна" - приостановка работы правительства из-за задержки с утверждением госбюджета США.

Об этом пишет " Голос Америки ".

Байден обсудил с конгрессменами помощь Украине

Перед встречей Байден отметил необходимость помощи Украине. Он назвал эту потребность неотложной, а вероятные последствия бездействия Конгресса – ужасающими.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал разговор руководителей Конгресса с Байденом "одним из самых напряженных".

Шумер отметил, что участники пытались убедить спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в важности утверждения помощи Украине.

"Встреча по Украине была одной из самых напряженных, с которыми я когда-либо сталкивался во время многих встреч в Овальном кабинете", – сказал Шумер журналистам.

Он подчеркнул, что этот вопрос настолько важен для США, что нельзя позволить себе ждать месяц, два или три, потому что Украина, вероятно, проиграла бы войну. Также эта ситуация, по убеждению политика, может создать разногласия в НАТО, когда союзники отвернутся от США.

Шумер рассказал, что он сказал Джонсону: "Если вы не сделаете правильные вещи, вне зависимости от текущей политики, вы пожалеете об этом". Он добавил, что участники встречи пытались объяснить спикеру, насколько важен этот вопрос.

Шумер сообщил, что во время встречи он отметил предупреждение президента Владимира Зеленского, что "если они не получат помощь быстро, Украина может пасть".

Байден, выступая в Овальном кабинете, после встречи с конгрессменами рассказал, что он стремится разблокировать миллиарды долларов финансовой помощи Украине. Кроме того, в центре внимания Белого дома – усилия, призванные предотвратить частичную остановку работы правительственных ведомств.

Надо позаботиться об интересах США

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме заявил, что приоритетом для Конгресса остаются внутренние проблемы Штатов, а не помощь Украине.

"Когда я пришел сегодня, то имел целью высказать, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего - о нашей открытой границе", - подчеркнул он.

О рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, содержащем помощь для Украины Спикер Палаты представителей США сказал:

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но опять-таки первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", — сказал спикер.

Поддержка Конгресса нужна в течение месяца, - Зеленский

Во время пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что в Конгрессе США поддержат оказание помощи.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. А иначе, я тогда не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что в США знают, что поддержка Украине необходима в течение месяца.

"Я встречался с сенаторами, все сигналы, знает президент, власть, оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

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