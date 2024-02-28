Допомогу Україні проголосуємо "своєчасно", але пріоритетом є внутрішні проблеми США. Джонсон після зустрічі з Байденом зробив заяву

Президент США Джо Байден у вівторок, 27 лютого, зустрівся з конгресменами в Білому домі. Головними темами переговорів були проблема із затвердженням допомоги Україні та уникнення "шатдауну" - призупинення роботи уряду через затримку із затвердженням держбюджету США.

Про це пише "Голос Америки".

Байден зустрівся з конгресменами щодо допомоги Україні

Перед зустріччю Байден наголосив на необхідності допомоги Україні. Він назвав цю потребу нагальною, а ймовірні наслідки бездіяльності Конгресу – жахливими.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників Конгресу з Байденом "однією з найнапруженіших".

Шумер зауважив, що учасники намагалися переконати спікера Палати представників США Майка Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні.

"Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, з якими я коли-небудь стикався під час багатьох зустрічей в Овальному кабінеті", – сказав Шумер журналістам.

Він наголосив, що це питання настільки важливе для США, що не можна дозволити собі чекати місяць, два чи три, тому що Україна, ймовірно, програла б війну. Також ця ситуація, на переконання політика, може створити розбіжності в НАТО – коли союзники відвернуться від США.

Шумер розповів, що він сказав Джонсону: "Якщо ви не зробите правильні речі, незалежно від поточної політики, ви пошкодуєте про це". Він додав, що учасники зустрічі намагалися пояснити спікеру, наскільки важливим є це питання.

Шумер повідомив, що під час зустрічі він наголосив на попередженні президента Володимира Зеленського, що "якщо вони не отримають допомогу швидко, Україна може пасти".

Байден під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі з конгресменами розповів, що він прагне розблокувати мільярди доларів фінансової допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.

Треба подбати про інтереси США

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що пріоритетом для Конгресу залишаються внутрішні проблеми Штатів, а не допомога Україні.

"Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед - про наш відкритий кордон",- наголосив він.

Про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України Спікер Палати представників США сказав:

"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність", — сказав спікер.

Підтримка Конгресу потрібна впродовж місяця, - Зеленський

Під час пресконференції 25 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що він впевнений, що у Конгресі США підтримають надання допомоги.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. А інакше, я тоді не розумію, в якому ми світі починаємо жити. Ми розраховуємо на підтримку", - сказав гарант.

Він підкреслив, що в США знають, що підтримка Україні потрібна впродовж місяця.

"Я зустрічався з сенаторами, всі сигнали, знає президент, влада, опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення протягом місяця. Це наш запит", - наголосив Зеленський.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

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