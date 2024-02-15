Трамп планирует посадить Зеленского и Путина за стол переговоров, - Bloomberg

Советники экспрезидента США Дональда Трампа обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что один из советников Трампа заявил, что обещание прекратить военную помощь Украине, может помочь стране сесть за стол переговоров.

Для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину наоборот пригрозить увеличением помощи Киеву.

По данным агентства, также обсуждается возможность проведения мирного саммита с участием Путина и Зеленского сразу после победы Трампа.

Советники Трампа публично настаивают на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Кроме того, среди возможных шагов в случае избрания Трампа, его советники назвали по сути создание двухуровневого альянса НАТО, где статья 5 Устава, требующая коллективной защиты любого подвергшегося нападению, будет применяться только в отношении стран, достигших определенного уровня расходов по обороне.

Недавно Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания расходов на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.