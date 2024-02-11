Трамп заявив, що не вступиться за країни НАТО у разі нападу РФ та не дасть грошей Україні

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу Україні.

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Трамп - членам НАТО: "Я підтримаю напад РФ на вас"

Трамп визнав, що не буде дотримуватися положення про колективну оборону в разі переобрання на президентських виборах, повідомляє CNN.

"НАТО було розгромлено, поки я не з'явився. Я сказав: "Усі заплатять". Вони сказали: "Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?" Я сказав: "Абсолютно ні". Вони не могли повірити відповіді", - заявив Трамп на мітингу в Південній Кароліні.

Колишній очільник Білого дому підкреслив, що "один із президентів великої країни" в один момент запитав його, чи США все одно захищатимуть країну, якщо Росія захопить їх, навіть якщо вони "не заплатять".

"Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками", - заявив Трамп, згадавши свою розмову з одним з президентів країн НАТО.

Натомість Білий дім назвав слова Трампа "жахливими та безглуздими" та розхвалив зусилля президента Джо Байдена зміцнити Альянс.

"Президент Байден відновив НАТО та зробив нас сильнішими у світі, тому що він знає, що головний обов’язок кожного головнокомандувача — забезпечити безпеку американського народу та вірність цінностям, які нас об’єднують. Заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним – і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку", – заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Трамп проти фінансової допомоги Україні

Також Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, пише The Hill.

Одіозний американський політик підкреслив , що США не повинні надавати фінансову допомогу жодній країні "якщо це тільки не робиться у вигляді позики, а не просто передачі коштів".

"Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а дайте їх як позику", – сказав колишній президент

Він переконаний, що кошти можна позичати виключно на надзвичайно вигідних умовах, "наприклад, без відсотків і на необмежений термін".

"Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-яких умов. Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!", - наголосив Трамп.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.