Бояться Трампа: Конгрес США заборонив будь-якому американському президенту оголошувати про вихід з НАТО

Конгрес США підтримав закон, який забороняє будь-якому американському президенту оголошувати про вихід країни з НАТО без схвалення Сенату чи акту Конгресу.

Про це повідомляє The Hill.

"Президент не може призупиняти, припиняти, денонсувати або виводити Сполучені Штати з Північноатлантичного договору, укладеного у Вашингтоні, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, за винятком випадків і за порадою та згодою Сенату, за умови, що дві третини присутніх сенаторів погоджуються, або відповідно до Акту Конгресу", — йдеться в тексті документу.

"Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", — заявив один із авторів ініціативи сенатор-демократ Тім Кейн.

The Hill зазначає, що цей захід пов'язаний з можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Цей законопроєкт неодноразово вносили до Конгресу, зокрема, під час каденції Трампа. Він розглядав можливість вийти з Альянсу, коли був президентом.

Трамп знову балотується в президенти і наразі є найпопулярнішим кандидатом від Республіканської партії. Колишній очільник Білого дому знову заявив про свій намір вийти з НАТО.

Як пише видання, Альянс набув нового значення за президенства Джозефа Байдена, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"НАТО зберіг силу у відповідь на війну президента Росії Володимира] Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі", — сказав Тім Кейн.

Він додав, що законодавство "підтверджує підтримку США цього важливого Альянсу, який є основою національної безпеки та надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.