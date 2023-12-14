Палата представників США підтримала початок розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, контрольована республіканцями, проголосувала за початок розслідування імпічменту президента Джо Байдена, якого підозрюють в тому, що він отримав особисту вигоду від угод його сина Хантера Байдена.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що за схвалення розслідування проголосував 221 республіканець, проти — 212 демократів.

Розслідування має перевірити, чи отримав Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових угод свого 53-річного сина Хантера Байдена.

Як пише видання, голосування відбулось через кілька годин після того, як молодший Байден відмовився давати свідчення в Конгресі.

Білий дім назвав розслідування необґрунтованим та політично вмотивованим.

Майже напевно зусилля республіканців виявляться марними і їм не вдасться усунути Байдена з посади президента. Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент, рішення двома третинами голосів має підтримати Сенат. Однак у верхній палаті Конгресу демократи мають більшість.

Але це може допомогти республіканцям використати ці звинувачення в корупції протягом президентської кампанії 2024 року.

Байден готується до президентських виборів 2024 року, де змагатиметься зі своїм попередником-республіканцем Дональдом Трампом. Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент, і зараз він готується до чотирьох майбутніх судових процесів.

Голосування відбулося через три місяці після того, як республіканці неофіційно почали розслідування, і не є обов’язковим кроком для усунення президента чи іншого посадовця з посади.

Однак дозвіл на початок розслідування може надати республіканцям більше правових повноважень, щоб змусити адміністрацію Байдена співпрацювати.

Нагадаємо, Білий дім веде активну підготовку до можливого початку процедури імпічменту американського президента Джо Байдена та створив групу із двох десятків юристів, помічників законодавців та комунікаційників для відповіді на ймовірне розслідування, яке ініціювала Республіканська партія США.

Республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена Гантера у рамках його закордонних ділових операцій.

Зауважимо, у лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.

Раніше Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.