Палата представителей США поддержала начало расследования по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, проголосовала за начало расследования импичмента президента Джо Байдена, подозреваемого в том, что он получил личную выгоду от соглашений его сына Хантера Байдена.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что за одобрение расследования проголосовал 221 республиканец, против 212 демократов.

Расследование должно проверить, получил ли Байден неправомерную выгоду от зарубежных деловых соглашений своего 53-летнего сына Хантера Байдена.

Как пишет издание, голосование состоялось через несколько часов после того, как младший Байден отказался давать показания в Конгрессе.

Белый дом назвал расследование необоснованным и политически мотивированным.

Почти наверняка усилия республиканцев окажутся напрасными и им не удастся отстранить Байдена от должности президента. Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, решение двумя третями голосов должно поддержать Сенат. Однако в верхней палате Конгресса у демократов есть большинство.

Но это может помочь республиканцам использовать эти обвинения в коррупции во время президентской кампании 2024 года.

Байден готовится к президентским выборам 2024 года, где будет соревноваться со своим предшественником-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент, и сейчас он готовится к четырем предстоящим судебным процессам.

Голосование прошло через три месяца после того, как республиканцы неофициально начали расследование, и не является обязательным шагом для отстранения президента или другого должностного лица.

Однако разрешение на начало расследования может предоставить республиканцам больше правовых полномочий, чтобы вынудить администрацию Байдена сотрудничать.

Напомним, Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского президента Джо Байдена и создал группу из двух десятков юристов, помощников законодателей и коммуникационщиков для ответа на предполагаемое расследование, инициированное Республиканской партией США.

Республиканцы Палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена Гантера в рамках его зарубежных деловых операций.

Отметим, что в феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, по которым фигурировал сын президента США Гантер Байден.

Ранее Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который заявлял, что тот требовал его увольнения из-за расследования коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.