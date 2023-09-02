В США готовятся к вероятному импичменту Байдена: что произошло

Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского президента Джо Байдена и создал группу из двух десятков юристов, помощников законодателей и коммуникационщиков для ответа на предполагаемое расследование, инициированное Республиканской партией США.

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Об этом сообщает NBC News со ссылкой на помощника Белого дома и информированные источники.

Отмечается, что республиканцы Палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена Хантера в рамках его зарубежных деловых операций.

Они также углубились в пока недоказанные заявления о возможном взяточничестве действующего американского президента, коррупции и злоупотреблении властью для обогащения своего сына во время пребывания Байдена в должности вице-президента.

Но представители Республиканской партии признали, что не имеют безоговорочных доказательств неправомерных действий главы Белого дома.

Однако спикер Палаты представителей Кевин Маккарти настаивал на том, что существует "культура коррупции, которая есть во всей семье Байденов".

Источник издания, знакомый с ходом подготовки к предвыборной кампании в Белом доме, заявил, что продолжающееся расследование по импичменту со стороны республиканцев "не является усилием, основанным на доказательствах; это усилия, сосредоточенные на выборах".

Помощники и союзники Байдена заявляют, что готовятся решительно противостоять расследованию по импичменту и представить его как бездоказательную партийную фальсификацию, чтобы создать "политический хоас".

"Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками или даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии улик", – сказал помощник Белого дома.

Как сообщил собеседник издания, в случае, если республиканцы завершат расследование по импичменту в ближайшие недели или месяцы, Белый дом планирует попытаться убедить общественность в "оторванности от жизни" политики республиканцев, о чем свидетельствует их ожидание импичмента, который может привести к прекращению работы правительства.

Отметим, Байден готовится к баллотированию на второй срок в 2024 году.

Байден, самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США. Опросы показывают, что избиратели обеспокоены его способностью служить еще четыре года, если он победит в 2024 году.

В феврале врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и "пригодным к исполнению обязанностей в полном объеме" после медицинского осмотра.