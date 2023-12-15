Боятся Трампа: Конгресс США запретил любому американскому президенту объявлять о выходе из НАТО

Конгресс США поддержал закон, запрещающий любому американскому президенту объявлять о выходе страны из НАТО без одобрения Сената или акта Конгресса.

Об этом сообщает The Hill.

"Президент не может приостанавливать, прекращать, денонсировать или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, за исключением случаев и по совету и согласию Сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, согласно Акту Конгресса", - говорится в тексте документа.

"Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", - заявил один из авторов инициативы сенатор-демократ Тим Кейн.

The Hill отмечает, что это мероприятие связано с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Этот законопроект неоднократно вносили в Конгресс, в частности, во время каденции Трампа. Он рассматривал возможность выйти из Альянса, когда был президентом.

Трамп снова баллотируется в президенты и сейчас является самым популярным кандидатом от Республиканской партии. Бывший глава Белого дома снова заявил о своем намерении выйти из НАТО.

Как пишет издание, Альянс приобрел новое значение при президентстве Джозефа Байдена, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"НАТО сохранил силу в ответ на войну президента России Владимира] Путина в Украине и рост вызовов по всему миру", - сказал Тим Кейн.

Он добавил, что законодательство "подтверждает поддержку США этого важного Альянса и посылает серьезный сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что свободный мир остается единым".

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.