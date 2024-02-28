В Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине

В Пентагоне рассуждают, стоит ли использовать последний источник финансирования который у него остался, для военной помощи и поддержки Украины, поскольку нет гарантии, что средства будут пополнены за счет более масштабного пакета помощи, который никак не может одобрить Конгресс.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Министерство обороны все еще располагает около 4 миллиардами долларов президентского финансирования, которое Джо Байден может выделить без согласования Конгресса и позволяющего Пентагону отправить в Киев военную технику по собственным запасам.

Издание пишет, что ранее Пентагон не желал тратить какую-либо часть этих денег, без гарантий, что они будут возмещены Конгрессом, поскольку использование данных средств без дальнейшего их восстановления может повлиять на готовность американских войск.

Тем не менее, Украина все больше нуждается в военной помощи США, а руководство республиканцев в Палате представителей отказывается провести голосование по предоставлению дополнительного финансирования, высокопоставленные чиновники обороны обсуждают, существует ли какая-то внутренняя финансовая подушка, которая позволила бы министерству потратить по крайней мере часть этой суммы.

Сообщается, что в Пентагоне готовы потратить часть этих 4 миллиардов долларов, даже рискуя не получить возмещение Конгресса. Если такое решение будет принято, то для Пентагона оно будет беспрецедентным.

Напомним, во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден должен был встретиться в Белом доме с лидерами Конгресса, в том числе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы разблокировать выделение помощи Украине.

В США предлагают альтернативный законопроект помощи Украине

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект о финансовой помощи Украине, а спикер Палаты представителей пообещал "похоронить" законопроект о помощи Украине.

Учитывая это, двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала в тот же день обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине и Израилю и Тайваню на сумму 66,3 миллиарда долларов, пытаясь разорвать блокаду Палаты представителей по этому вопросу.

Данное предложение исключает десятки миллиардов долларов гуманитарной и экономической помощи для Украины и Газы и покидает военную часть, которая была в законопроекте Сената.

Источник фото: ua.depositphotos.com