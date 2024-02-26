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Помощь от США Украине нужна как можно быстрее: Байден собирает на встречу лидеров Конгресса

Білий дім
Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы ускорить оказание помощи Украине. Фото: whitehouse.gov

Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден встретится в Белом доме с лидерами Конгресса, в том числе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы разблокировать выделение помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Байден встретится с лидерами Конгресса

Отмечается, что Байден планирует обсудить с представителями Конгресса "неотложность принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности и сохранении работы правительства", ведь временное бюджетное финансирование госорганов действует до 1 марта.

В офисе Джонсона подтвердили, что спикер планирует присутствовать на встрече. Также на встрече будут присутствовать лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

"Мы должны наконец-то выделить эти средства для поддержки наших союзников", - заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что администрация считает, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть одобрена и в Палате представителей, если Джонсон поставит этот вопрос на голосование.

Как пишет Bloomberg, в случае отказа Джонсона поддержать оказание помощи Украине, он может лишиться должности спикера Палаты представителей.

Поддержка Конгресса нужна в течение месяца, - Зеленский

Во время пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что в Конгрессе США поддержат оказание помощи.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. А иначе, я тогда не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что в США знают, что поддержка Украине необходима в течение месяца.

"Я встречался с сенаторами, все сигналы, знает президент, власть, оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Автор:
Светлана Манько