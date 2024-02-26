Допомога від США Україні потрібна якнайшвидше: Байден збирає на зустріч лідерів Конгресу

У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрінеться в Білому домі з лідерами Конгресу, в тому числі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби розблокувати виділення допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Байден зустрінеться з лідерами Конгресу

Зазначається, що Байден планує обговорити з представниками Конгресу "нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду", адже тимчасовий бюджетна фінансування держорганів діє до 1 березня.

У офісі Джонсона підтвердили, що спікер планує бути присутнім на зустрічі. Також на зустрічі будуть присутні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

"Ми повинні нарешті виділити ці кошти для підтримки наших союзників", - заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він додав, що адміністрація вважає, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути схвалена і в Палаті представників, якщо Джонсон поставить це питання на голосування.

Як пише Bloomberg, у разі відмови Джонсона підтримати надання допомоги Україні, він може втратити посаду спікера Палати представників.

Підтримка Конгресу потрібна впродовж місяця, - Зеленський

Під час пресконференції 25 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що він впевнений, що у Конгресі США підтримають надання допомоги.

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. А інакше, я тоді не розумію, в якому ми світі починаємо жити. Ми розраховуємо на підтримку", - сказав гарант.

Він підкреслив, що в США знають, що підтримка Україні потрібна впродовж місяця.

"Я зустрічався з сенаторами, всі сигнали, знає президент, влада, опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення протягом місяця. Це наш запит", - наголосив Зеленський.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.