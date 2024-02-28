У Пентагоні розглядають можливість використання резервних $4 млрд для допомоги Україні

У Пентагоні розмірковують, чи варто використовувати останнє джерело фінансування, яке у нього наразі залишилося, для військової допомоги та підтримки України, оскільки немає гарантії, що кошти будуть поповнені за рахунок більш масштабного пакету допомоги, який ніяк не може схвалити Конгрес.

Про це пише CNN.

Зазначається, що Міністерство оборони все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентського фінансування, яке Джо Байден може виділити без погодження Конгресу і що дозволяє Пентагону відправити до Києва військову техніку з власних запасів.

Видання пише, що раніше Пентагон не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом, оскільки використання даних коштів без подальшого їх відновлення може вплинути на готовність американських військ.

Проте, наразі Україна все більше потребує військової допомоги США, а керівництво республіканців у Палаті представників відмовляється провести голосування щодо надання додаткового фінансування, високопоставлені чиновники оборони обговорюють, чи існує якась внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити принаймні частину цієї суми.

Повідомляється, що у Пентагоні готові витратити частину цих 4 мільярдів доларів, навіть ризикуючи не отримати відшкодування від Конгресу. Якщо таке рішення буде прийнято, то для Пентагону воно буде безпрецедентним.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден повинен був зустрітися в Білому домі з лідерами Конгресу, в тому числі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби розблокувати виділення допомоги Україні.

У США пропонують альтернативний законопроєкт допомоги Україні

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, а спікер Палати представників пообіцяв "поховати" законопроєкт щодо допомоги Україні.

Враховуючи це, двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила того ж дня оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 мільярда доларів, намагаючись розірвати блокаду Палати представників щодо цього питання.

Дана пропозиція виключає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України та Гази і залишає військову частину, яка була в законопроекті Сенату.

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