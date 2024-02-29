Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл йде у відставку: як це вплине на підтримку України

Мітч Макконнелл, який найдовше в історії обіймав місце лідера республіканців у Сенаті США, оголосив про відставку. З початку великої війни він був одним із головних прихильників посилення військової допомоги Україні.

Про це пише AP.

Зазначається, що політику минулого тижня виповнилося 82 роки, а його політична кар'єра розпочалася ще у 1980-х роках за президентства Рональда Рейгана.

Макконнелл піде у відставку з поста лідера республіканців у Сенаті в листопаді 2024 року.

Про своє рішення він оголосив у середу в кулуарах Сенату.

"Один із найбільш недооцінених талантів у житті - це знати, коли настав час переходити до наступної глави життя. Тож я стою перед вами сьогодні... щоб сказати, що це буде мій останній термін на посаді лідера Сенату від Республіканської партії", - заявив Макконнелл.

Він додав, що настав час для "наступного покоління лідерів".

" Я виконуватиму роботу, доручену мені колегами, доти, доки в листопаді ми не оберемо нового лідера і він не встане біля керма у січні наступного року", – підкреслив сенатор.

Підтримка України в Конгресі збережеться

Мітч Макконнелл є великим другом України, та неодноразово лобіював інтереси нашої держави. Крім цього, республіканець виступав за надання пакета допомоги для України.

В адміністрації президента США твердо переконані, що заява лідера республіканців у Сенаті про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів про те, який вплив може мати заява Макконнелла на подальшу підтримку України.

Вона нагадала, що цей документ надійшов до нижньої палати із Сенату, який два тижні тому підтримав ініціативу з результатом 70 проти 29 голосів.

"І ми чули заяви від республіканців у Палаті представників про те, що тільки-но законопроєкт буде винесений на розгляд, вони проголосують за нього",- зазначила Жан-П’єр.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.