Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл уходит в отставку: как это повлияет на поддержку Украины

Митч Макконнелл, дольше всего в истории занимавший место лидера республиканцев в Сенате США, объявил об отставке. С начала войны он был одним из главных сторонников усиления военной помощи Украине.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что политику на прошлой неделе исполнилось 82 года, а его политическая карьера началась еще в 1980-х годах при президентстве Рональда Рейгана.

Макконнелл уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года.

О своем решении он объявил в среду в кулуарах Сената.

"Один из самых недооцененных талантов в жизни - это знать, когда пора переходить к следующей главе жизни. Поэтому я стою перед вами сегодня... чтобы сказать, что это будет мой последний срок в должности лидера Сената от Республиканской партии", - заявил Макконнелл.

Он добавил, что пришло время для "следующего поколения лидеров".

"Я буду выполнять работу, порученную мне коллегами, пока в ноябре мы не выберем нового лидера и он не встанет у руля в январе следующего года", - подчеркнул сенатор.

Поддержка Украины в Конгрессе сохранится

Митч Макконнелл является большим другом Украины и неоднократно лоббировал интересы нашего государства. Кроме того, республиканец выступал за предоставление пакета помощи для Украины.

В администрации президента США твердо убеждены, что заявление лидера республиканцев в Сенате о предстоящей отставке не повлияет на двухпартийную поддержку Украины в обеих палатах Конгресса, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Поддержка Украины действительно сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка", - сказала представитель администрации в ответ на вопросы журналистов о том, какое влияние может оказать заявление Макконнелла на дальнейшую поддержку Украины.

Она напомнила, что этот документ поступил в нижнюю палату из Сената, две недели назад поддержавшую инициативу с результатом 70 против 29 голосов.

"И мы слышали заявления от республиканцев в Палате представителей о том, что как только законопроект будет вынесен на рассмотрение, они проголосуют за него",- отметила Жан-Пьер.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.