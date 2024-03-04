Шмыгаль обеспокоен, как задержка бюджетной помощи США Украине повлияет на МВФ

То, что США задерживают выделение помощи Украине на 2024 год, беспокоит и Международный валютный фонд, от которого Киев ожидает получить в этом году в рамках программы расширенного финансирования EFF $5,4 млрд из необходимых $37 млрд.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Четырехлетняя программа МВФ предусматривает поддержку всех стран G7, Евросоюза и стран G7, и потому задержка американской помощи напрягает не только нас, а напрягает и Международный валютный фонд по части программы МВФ, рассчитанной на поддержку партнеров", - сказал он.

По словам премьер-министра, Украина по-прежнему рассчитывает на выделение $11,8 млрд бюджетной поддержки США в 2024 году. В то же время, ее получение в течение года критически важно, как и около $50 млрд военной поддержки.

Кроме того, в марте-начале апреля Украина рассчитывает получить $0,9 млрд четвертого транша по программе EFF МВФ, бридж-транш ЕС по Ukraine Facility EUR4,5 млрд и примерно $2 млрд от Японии и Норвегии, что позволит перекрыть дефицит внешнего финансирования, возникший в начале года.

Шмыгаль выразил оптимистичные надежды на то, что США все же примут решение о выделении помощи Украине в этом году.

Напомним, Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы механизма расширенного финансирования (EFF) в объеме $15,6 млрд, одобренной исполнительным советом МВФ 31 марта 2023 года.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму $95 млрд, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект по дополнительному финансированию на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.

В конце февраля Джонсон после встречи с Байденом заявил, что помощь Украине проголосуют "своевременно", однако приоритетом являются внутренние проблемы США.

Впоследствии стало известно, что выступающий за продление помощи Украине член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться принятия финансирования для Украины.

Недавно стало известно, что Джонсон дал возможность республиканцам подготовить новый проект помощи Украине.

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