МВФ и Украина договорились о выделении транша в размере $880 млн: когда получим деньги

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о третьем пересмотре программы механизма расширенного финансирования (EFF) в размере $15,6 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, Украина рассчитывает, что уже в ближайшее время это решение будет утверждено Исполнительным советом МВФ.

"Ожидаем в 2024 году помощи МВФ в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что в целом потребность во внешнем финансировании на этот год составляет 37,3 млрд. долларов.

"Ожидаем, что анонсированная другими партнерами помощь будет выделена и поступит в Украину. Это обеспечит устойчивость в борьбе с врагом и создаст предпосылки для предстоящей победы", - подчеркнул премьер-министр.

Транш на 880 млн долларов

Как говорится в сообщении Международного валютного фонда, представители МВФ и украинских властей достигли соглашения по обновленному перечню экономической и финансовой политики в рамках третьего пересмотра 4-летнего соглашения EFF.

После принятия этих договоренностей Исполнительным советом МВФ Украина получит $880 млн в качестве следующего транша. Рассмотрение этого вопроса ожидается в ближайшие недели.

В МВФ подчеркнули, что украинская сторона соблюдала все структурные контрольные показатели и все количественные критерии эффективности, кроме одного (речь идет о незначительном несоблюдении нижнего предела налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

Как отметили в МВФ, в 2023 году в экономике Украины наблюдалась положительная динамика высоких темпов роста, снижения инфляции и укрепления резервов, но перспективы на 2024 год остаются крайне неопределенными из-за войны.

В ходе работы миссии МВФ в Украине были, в частности, очерчены дальнейшие приоритеты финансового сектора страны. Среди них – усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда разрешат условия, завершение независимой оценки качества активов.

Важной задачей в направлении валютно-курсовой политики будет оставаться смягчение валютных ограничений.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

17 февраля миссия МВФ и представители властей Украины начали переговоры в контексте третьего просмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 по итогам третьего пересмотра программы.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.