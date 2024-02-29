З початку року Україна недоотримала 80% необхідного фінансування від партнерів

Протягом січня-лютого 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло приблизно 1,2 мільярда доларів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Значна частина цієї суми складалася з грантових коштів, які надаються на безповоротних умовах, і становила майже 75% від загального обсягу фінансової допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Зазначено, що міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, таких як оплата праці працівників освіти та охорони здоров'я, гуманітарні потреби та соціальний захист населення.

Україні потрібно на місяць 3 млрд доларів

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що за даних умов, протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

Виходячи з таких розрахунків, Україна мала б отримати від партнерів у січні-лютому сумарно не 1,2 млрд, а 6 мільярдів. Відповідно, фінансування, яке надійшло від партнерів протягом цього часу покриває лише 20% від запланованого.

Марченко додав, що з лютого 2022 року фінансова підтримка України від країн G7 та ЄС сягнула близько 63 млрд доларів США.

За інформацією відомства, серед донорів, які забезпечили фінансову підтримку, були:

Японія, яка виділила 901 мільйон доларів США на пільгове фінансування та гранти.

Норвегія, що надала грант у розмірі 295 мільйонів доларів США.

Іспанія, яка забезпечила 3 мільйони доларів США пільгового фінансування.

Усі ці кошти за перші два місяці 2024 року були отримані в рамках проектів Світового банку. Наприклад, Японія надала грант для підтримки державних видатків на проекті "PEACE in Ukraine" та пільговий кредит через проект "INSPIRE". Норвегія також спрямувала свій грантовий внесок на проект PEACE in Ukraine. Під гарантією Іспанії, було залучено кредитні кошти у сумі 3 мільйони доларів США на проекті "HEAL Ukraine", спрямований на зміцнення системи охорони здоров'я.

У відомстві додали, що в березні очікується надходження фінансової 4,5 млрд допомоги від Європейського Союзу, Японії, Великобританії та 880 млн від МВФ за умови успішного третього перегляду програми співпраці, що має бути затверджено Виконавчою радою Фонду.

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".