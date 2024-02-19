Японія стала найбільшим донором допомоги Україні і виділяє €1,25 млрд для інвесторів

У Токіо, під час конференції з економічного розвитку та відновлення, Японія оголосила про виділення 1,25 мільярда євро на підтримку японських інвесторів в Україні. Окрім цього, за перші два місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором бюджетної допомоги для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нова ініціатива передбачає створення програми експортно-кредитного агентства Японії (NEXI), яка включатиме гарантії для японських інвесторів та кредитну лінію для сприяння експорту японських товарів, необхідних для проєктів відновлення в Україні.

Також були обговорені питання подальшої лібералізації торгівлі між Україною та Японією, в тому числі оновлення угоди про захист інвестицій.

На зустрічі з Міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі, Шмигаль подякував за обіцянку надати Україні 4,5 мільярда доларів фінансової допомоги цього року.

Також важливим кроком стало підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування, що спростить ведення бізнесу між країнами.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, очікується, що у першому кварталі Україна отримає додатково від Японії 1,8 млрд доларів США.

"Потреба у зовнішньому фінансуванні становить 37,3 млрд дол США. У 2024 році Японія є лідером у наданні Україні прямої бюджетної підтримки. Ми розраховуємо на збереження допомоги і у наступному бюджетному році", - додав Сергій Марченко.

Додамо, 19 лютого на конференції в Токіо Японія оголосить про виділення 106 мільйонів доларів на допомогу Україні. Фінансування буде використано на реконструкцію в семи сферах, включаючи сільське господарство та утилізацію сміття.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мають намір взяти участь у конференції особисто, де також будуть представники уряду, промисловості та бізнесу обох країн.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).