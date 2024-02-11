Японія виділяє $106 млн на допомогу Україні

19 лютого на конференції в Токіо Японія оголосить про виділення 106 мільйонів доларів на допомогу Україні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на японське видання Kyodo News.

Зазначається, що фінансування буде використано на реконструкцію в семи сферах, включаючи сільське господарство та утилізацію сміття.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль мають намір взяти участь у конференції особисто, де також будуть представники уряду, промисловості та бізнесу обох країн.

Як пише видання, після того як у грудні Японія переглянула свої правила експорту озброєнь, вона заявила, що підготується до постачання ППО Patriot до Сполучених Штатів.

Попри те, що Японія все ще не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни, такі поставки до США можуть опосередковано принести користь Україні, збільшивши спроможність Вашингтона надавати військову допомогу Києву.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).