С начала года Украина недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило примерно 1,2 миллиарда долларов внешнего финансирования от международных партнеров. Значительная часть этой суммы состояла из грантовых средств, предоставляемых на невозвратных условиях, и составила почти 75% от общего объема финансовой помощи.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечено, что международная помощь направлена на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, таких как оплата труда работников образования и здравоохранения, гуманитарные нужды и социальная защита населения.

Украине нужно в месяц 3 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что при данных условиях, в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

Исходя из таких расчетов, Украина должна получить от партнеров в январе-феврале суммарно не 1,2 млрд, а 6 миллиардов. Соответственно, финансирование, поступившее от партнеров, в течение этого времени покрывает лишь 20% от запланированного.

Марченко добавил, что с февраля 2022 года финансовая поддержка Украины от стран G7 и ЕС составила около 63 млрд долларов США.

По информации ведомства, среди доноров, обеспечивших финансовую поддержку, были:

Япония, выделившая 901 миллион долларов США на льготное финансирование и гранты.

Норвегия, предоставившая грант в размере 295 миллионов долларов США.

Испания, обеспечившая 3 миллиона долларов США льготного финансирования.

Все эти средства за первые два месяца 2024 г. были получены в рамках проектов Всемирного банка. К примеру, Япония предоставила грант для поддержки государственных расходов на проекте "PEACE in Ukraine" и льготный кредит через проект "INSPIRE". Норвегия также направила свой грантовый вклад в проект PEACE in Ukraine. Под гарантией Испании были привлечены кредитные средства в сумме 3 миллиона долларов США на проекте "HEAL Ukraine", направленный на укрепление системы здравоохранения.

В ведомстве добавили, что в марте ожидается поступление финансовой 4,5 млрд помощи от Европейского Союза, Японии, Великобритании и 880 млн от МВФ при условии успешного третьего пересмотра программы сотрудничества, которая должна быть утверждена Исполнительным советом Фонда.

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC, что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".