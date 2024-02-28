Миллиарды долларов ежемесячно. В Минфине назвали потребности Украины в международной помощи

В 2024 году Украина требует ежемесячно примерно 3 миллиарда долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“При любом сценарии, международное сотрудничество и координация усилий необходимы для победы Украины в войне. (...) Помощь международных доноров – это не просто финансовый вопрос, а возможность поддержать миллионы нуждающихся украинцев и сохранить жизнь тысяч военных”, — подчеркнул Марченко.

Согласно сообщению, для обеспечения финансовой стабильности в начале 2024 года в свете неуверенности в международной поддержке Минфин реализовал ряд мер. В частности, были предприняты шаги по увеличению доходов госбюджета и активизации внутреннего рынка ссуд.

Марченко добавил, что с февраля 2022 года финансовая поддержка Украины от стран G7 и ЕС составила около 63 млрд долларов США.

В Минфине отметили, что основными источниками финансирования государственного бюджета являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Какое финансирование необходимо Украине

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC, что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".

По ее словам, Украина заслужила право на поддержку со стороны мирового сообщества благодаря обдуманным внутренним мерам. Страна сумела собрать налоги в размере 36% своего ВВП, что является редким достижением даже для государств, не находящихся в состоянии войны. Также Украина достигла значительного снижения инфляции с 27% до 5% и возобновила темпы экономического роста до 4,5%.

"Украина борется за международный порядок и уважение суверенитета, на самом деле борется не только за Украину, она борется за то, чтобы мир был более стабильным и лучшим местом для бизнеса для всех", - сказала Георгиева.

По словам президента Владимира Зеленского, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на 25, 7 млрд долларов от союзников (не считая помощи от США и 50 млрд от ЕС), а также – на многомиллиардную помощь от Японии.

Добавим, многие западные страны поддержали Украину в противостоянии российской агрессии, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь. Однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы. Как отмечал министр финансов Украины Сергей Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.