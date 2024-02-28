Японія і Норвегія передали Україні грант на $760 млн: на що спрямують кошти

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

"До загального фонду держбюджету України надійшло $760 млн на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine)", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії ($465 млн та $295 млн відповідно).

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність, а допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни.

"Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час", – наголосив очільник Мінфіну.

У відомстві нагадали, що у 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% - гранти.

У листопаді 2023 року Україна отримала $400 млн від Світового банку під гарантію Британії – ці кошти були частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

Допомога від Японії

Нагадаємо, у січні до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

Також у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

У лютому 2024 року повідомлялося, що до держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 млн від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

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