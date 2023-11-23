Україна отримала $ 400 мільйонів від Світового банку під гарантію Британії: на що підуть кошти

До державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку.

Адаптируйте бизнес-стратегию к современным вызовам вместе с управленцами «Биосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon и более 60 топовых компаний. 13 декабря на GET Business Festival получите проверенные стратегии привлечения инвестиций для бизнеса, продвижение продукта онлайн и цифровизации бизнеса. Забронировать участие

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що залучені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

"Фінансування буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат та оплати праці медпрацівників за програмою медичних гарантій", - зауважили в Мінфіні.

У відомстві підкреслили, що кредит надається на пільгових умовах: строк погашення 19 років із 5-річним пільговим періодом.

“Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як підкреслили в Мінфіні, загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 2 млрд доларів США.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до України 16 листопада заявив, що Британія збільшить фінансову підтримку України. Також він оголосив про надання нової фінансової допомоги для гуманітарних організацій.

Зауважимо, протягом жовтня до державного бюджету України надійшло приблизно 2,8 мільярда доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% від загального обсягу фінансової допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com