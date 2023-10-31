У жовтні Україна отримала майже $2,8 млрд у вигляді грантів та фінансування від міжнародних партнерів

Протягом жовтня до державного бюджету України надійшло приблизно 2,8 мільярда доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% від загального обсягу фінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів у жовтні 2023 року були:

Європейський Союз, який надав пільгове фінансування в розмірі 1,6 мільярда доларів США;

Сполучені Штати Америки, що надали грант в розмірі 1,15 мільярда доларів США.

Кошти від ЄС були дев'ятим траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. При цьому, загальний обсяг фінансування за програмою МФД складає 18 мільярдів євро, з яких Україна вже отримала 15 мільярдів євро.

Грант від США представляв частину п'ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). У 2023 році Україна отримала вже 10,9 мільярда доларів США грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Міжнародне фінансування було спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров'я.

Загалом за перші 10 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило приблизно 35,4 мільярда доларів США зовнішнього фінансування для вирішення нагальних потреб державного бюджету.

Нагадаємо, попередній транш у розмірі 1,5 млрд Європейська комісія виплатила Україні 22 вересня. Ці кошти були спрямовані на виплати зарплат та пенсій, оплату житла для ВПО, а також допоможуть підтримати роботу основних державних структур, таких як лікарні та школи.

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.