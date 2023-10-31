В октябре Украина получила около $2,8 млрд в виде грантов и финансирования от международных партнеров

В октябре в государственный бюджет Украины поступило примерно 2,8 миллиарда долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% общего объема финансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Среди доноров в октябре 2023 были:

Европейский Союз, предоставивший льготное финансирование в размере 1,6 миллиарда долларов США;

Соединенные Штаты Америки, предоставившие грант в размере 1,15 миллиарда долларов США.

Денежные средства от ЕС были девятым траншем в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год. При этом общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 миллиардов евро, из которых Украина уже получила 15 миллиардов евро.

Грант от США представлял часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США грантового финансирования от Соединенных Штатов.

Международное финансирование было направлено на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

Всего за первые 10 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 35,4 миллиарда долларов США внешнего финансирования для решения неотложных потребностей государственного бюджета.

Напомним, предварительный транш в размере 1,5 млрд. Европейская комиссия выплатила Украине 22 сентября. Эти средства были направлены на выплаты зарплат и пенсий, оплату жилья для ВПЛ, а также помогут поддержать работу основных государственных структур, таких как больницы и школы.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, предпринимаемых Украиной, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.