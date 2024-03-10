Украина почти исчерпала свои ресурсы и начала готовиться к "плану Б" и "плану С", - Financial Times

Из-за задержки помощи от США Киев стал рассматривать альтернативные сценарии финансирования – "план Б" и даже "план С".

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью для Financial Times.

Она пояснила, что все внутренние ресурсы Украины направляются на финансирование армии, поэтому государство почти исчерпало свои возможности.

"Мы практически исчерпали свои возможности – все внутренние ресурсы идут на финансирование армии", – отметила Пидласа.

Также она рассказала, что Украина выделила почти половину своего бюджета в $87 млрд на 2024 год на расходы, связанные с обороной, но ее внутренние доходы составляют всего $46 млрд. Это значит, что государству нужно покрыть этот дефицит с помощью международных партнеров и сокращения невоенных расходов. По ее словам, дефицит бюджета еще больше вырастет из-за мобилизации до 500 тыс. новобранцев, поскольку миллиарды будут нужны для их зарплат, обучения и оборудования.

Пидласа сказала, что первоначальный "план А" для Украины заключался в том, что помощь от США и ЕС начнет поступать в январе. Из-за задержки финансирования Киев стал рассматривать "план Б" и даже "план С".

"Также правительство рассматривает возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - добавила она. Глава бюджетного комитета признает, что большинство административных методов будут неприятными.

В частности, украинское правительство ведет переговоры по поддержке с другими странами G7, особенно Японией и Канадой.

"У нас не так много вариантов", - отметила Пидласа, добавив, что Украина прилагает максимальные дипломатические усилия, чтобы получить помощь от США.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму $95 млрд, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд будет направлено на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн по финансированию Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

Недавно стало известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

С начала года Украина недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило примерно $1,2 млрд внешнего финансирования от международных партнеров. Значительная часть этой суммы состояла из грантовых средств, предоставляемых на безвозвратных условиях, и составила почти 75% общего объема финансовой помощи.

В Минэкономики отметили, что международная помощь направлена на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, таких как оплата труда работников образования и здравоохранения, гуманитарные нужды и социальная защита населения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что при данных условиях в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно $3 млрд внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

Исходя из таких расчетов, Украина должна получить от партнеров в январе-феврале суммарно не $1,2 млрд, а $6 млрд. Соответственно, финансирование, поступившее от партнеров в течение этого времени, покрывает лишь 20% от запланированного.