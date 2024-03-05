Украина хочет взять взаймы 2 млрд канадских долларов у Канады и $1,5 млрд у МБРР

Правительство одобрило постановление, определяющее условия займа от Канады в размере 2 млрд канадских долларов, а также распоряжение по получению займа от МБРР на сумму $1,5 млрд.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Одна из главных задач для Правительства - дальнейшее усиление экономики Украины. Уже есть дорожная карта. Это проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, и которые уже имеют наполнение деталями", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он отметил, что продолжается интенсивное сотрудничество с союзниками по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на 5 лет под 0%. Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и т.д.

"На этом заседании Правительства принимаем распоряжение, которое откроет возможность получения займа от МБРР объемом $1,5 млрд", - сообщил глава Кабмина.

По его словам, это поможет и дальше поддерживать украинский бизнес, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность.

"Признано целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Займ в поддержку политики развития "Основы роста" в размере $1,5 млрд", - написал Мельничук.

По его словам, уже одобрен проект письма правительства Украины во Всемирный банк относительно политики развития.

Также Шмыгаль сообщил о принятии постановления, определяющего условия займа от Канады.

"Это дополнительно 2 млрд канадских долларов, которые можем получить в 2024 году", – добавил Шмыгаль.

Сколько денег нужно Украине от международных партнеров

В 2024 году Украина ежемесячно нуждается в примерно $3 млрд внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

По информации Минфина, основными источниками финансирования государственного бюджета являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Вместе с тем, 12 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC, что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла". Она уверена, что Украина заслужила право на поддержку со стороны мирового сообщества благодаря обдуманным внутренним мерам. Страна сумела собрать налоги в размере 36% своего ВВП, что является редким достижением даже для государств, не находящихся в состоянии войны. Также Украина достигла значительного снижения инфляции с 27% до 5% и возобновила темпы экономического роста до 4,5%.

В то же время, по словам президента Зеленского, Киев точно знает, что может рассчитывать минимум на $25,7 млрд от союзников (не считая помощи от США и €50 млрд от ЕС), а также – на многомиллиардную помощь от Японии.