Україна хоче взяти в борг 2 млрд канадських доларів у Канади і $1,5 млрд у МБРР

Уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

Про це повідомили прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Одне з головних завдань для Уряду - подальше посилення економіки України. Вже маємо дорожню карту. Це проєкти, які ми обговорюємо з партнерами, і які вже мають наповнення деталями", - наголосив Шмигаль.

Також він зазначив, що триває інтенсивна співпраця із союзниками для створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.

"На цьому засіданні Уряду ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від МБРР обсягом $1,5 млрд", - повідомив очільник Кабміну.

За його словами, це допоможе і далі підтримувати український бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність.

"Визнано за доцільне залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації системного проекту "Позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання" в розмірі $1,5 млрд", - написав Мельничук.

За його словами, вже схвалено проєкт листа уряду України до Світового банку стосовно політики розвитку.

Також Шмигаль повідомив про затвердження постанови, що визначає умови позики від Канади.

"Це додатково 2 млрд канадських доларів, які можемо отримати у 2024 році", - додав Шмигаль.

Скільки грошей потребує Україна від міжнародних партнерів

В 2024 році Україна потребує щомісяця приблизно $3 млрд зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

За інформацією Мінфіну, наразі основними джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Разом з тим, 12 лютого директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла". Вона впевнена, що Україна заслужила право на підтримку з боку світової спільноти завдяки обдуманим внутрішнім заходам. Країна зуміла зібрати податки у розмірі 36% від свого ВВП, що є рідкісним досягненням навіть для держав, які не знаходяться в стані війни. Також Україна досягла значного зниження інфляції з 27% до 5% та відновила темпи економічного зростання до 4,5%.

Водночас, за словами президента Зеленського, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на $25,7 млрд від союзників (не враховуючи допомогу від США і €50 млрд від ЄС), а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.