США можуть об'єднати допомогу Україні та конфіскацію активів РФ в один пакет - Малюська

Американські законодавці розглядають можливе фінансування допомоги Україні та конфіскацію російських активів в одному пакеті.

Про це розповів Міністр юстиції Денис Малюська, пише Ліга.нет

Після візиту до США, він розповів, що ймовірність того, що питання конфіскації активів і можливість об'єднання законопроєктів про допомогу Україні можуть рухатися разом як один пакет. Такий законопроєкт вже є на порядку денному американських законодавців.

"Але виявилось, що порядок денний для наших зустрічей став ще цікавішим, ніж ми очікували. Тому що ті наші партнери, з якими ми розмовляли, – і конгресмени, і представники Сенату, і законодавчої гілки влади – вони підтвердили, що існує ймовірність того, що ці проєкти про фінансову і військову допомогу Україні та про конфіскацію російських активів можуть рухатись одним пакетом", – розповів Малюська.

За його словами, існує можливість того, що обговорення та потенційне голосування може відбутись вже протягом наступного тижня, якщо буде досягнуто компромісу в технічних аспектах.

Він також наголосив, що "патової ситуації", яка спостерігався кілька місяців тому, більше не існує, та зазначив, що Україна має підтримку від обох політичних партій США щодо продовження надання допомоги Україні.

Яка ситуація з допомогою від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, що передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд, але проти цього законопроєкту виступає спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні та не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Пізніше Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній, який включав пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів