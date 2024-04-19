Трамп заявил, что выживание Украины важно для США

Бывший президент США и один из кандидатов на должность главы Белого дома Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику и заявил, что выживание Украины важно для Соединенных Штатов и призвал Европейский Союз увеличить помощь Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что столь резкое изменение риторики одиозного американского политика произошло лишь за несколько дней до того, как Палата представителей США должна проголосовать за пакет финансовой помощи Украине на 61 миллиард долларов.

Трамп в своей социальной сети truthsocial.com посетовал на то, что европейские союзники Америки тратят недостаточно средств на поддержку Украины.

Некоторые представители возглавляемой Трампом Республиканской партии восприняли эти слова как сигнал, что он выступает против текущего пакета помощи, хотя Трамп не говорил этого прямо.

Тем не менее, этот пост является одним из первых высказываний Трампа о том, что выживание Украины является важным интересом безопасности США.

"Почему Европа не может быть на том же или соответствующем уровне относительно объема средств, вложенных Соединенными Штатами Америки, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи?" – написал Трамп. – Все соглашаются, что выживание и сила Украины должны быть более важными для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! ВПЕРЕД, ЕВРОПО!", - написал Трамп.

Сообщение Трампа появилось на следующий день после того, как он похвалил Польшу после встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой.

Бывший президент и польский лидер обсудили предложение Дуды о том, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% своего валового внутреннего продукта. Сейчас они обязаны тратить не менее 2% ВВП.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Также советники Трампа обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.