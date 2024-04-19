Трамп заявив, що виживання України важливе для США

Колишній президент США і один з кандидатів на посаду очільника Білого дому Дональд Трамп несподівано змінив свою риторику і заявив, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів і закликав Європейський Союз збільшити допомогу Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що така різка зміна риторики одіозного американського політика відбулася лише за кілька днів до того, як Палата представників США має проголосувати за пакет фінансової допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

Трамп у своїй соціальній мережі truthsocial.com поскаржився на те, що європейські союзники Америки витрачають недостатньо коштів на підтримку України.

Деякі представники очолюваної Трампом Республіканської партії сприйняли ці слова, як сигнал, що він виступає проти поточного пакету допомоги, хоча Трамп не казав цього прямо.

Тим не менш, цей пост, є одним із перших висловлювань Трампа про те, що виживання України є важливим інтересом безпеки США.

"Чому Європа не може бути на тому самому чи відповідному рівні стосовно обсягу коштів, вкладених Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги?" – написав Трамп. – Усі погоджуються, що виживання й сила України мають бути значно важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас! ВПЕРЕД, ЄВРОПО!", - написав Трамп.

Допис Трампа з’явився наступного дня після того, як він похвалив Польщу після зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Колишній президент і польський лідер обговорили пропозицію Дуди про те, щоб члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 3% свого валового внутрішнього продукту. Зараз вони зобов'язані витрачати не менше 2% ВВП.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Також радники Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.