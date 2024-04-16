Разделил на 4 законопроекта: спикер Джонсон представил свой план помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал схему своего плана передачи иностранной помощи через Палату представителей, представив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Об этом пишет The Hill.

По словам Джонсона, голосование за эти пакеты должно состояться до конца недели.

Такая схема вызвала немедленную негативную реакцию со стороны некоторых консервативных законодателей, требовавших, чтобы любая дополнительная помощь Украине сопровождалась усилением безопасности на границе США и Мексики — предложения, исключенные из законодательного плана Джонсона, что вызывало сомнения в жизнеспособности планов спикера.

Джонсон обнародовал свое предложение на закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в подвале Капитолия в понедельник после нескольких месяцев отложения любых решений по политически острой теме, которая расколола его партию и угрожала его должности.

Первый план состоит в том, чтобы перенести процедурную норму, регулирующую все четыре законопроекта: Украина, Израиль и Тайвань получат каждый свой пакет помощи, а четвертый сосредотачивается на приоритетах национальной безопасности. Каждое предложение будет голосоваться отдельно, в отличие от принятого Сенатом законодательства об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов, которое объединяет различные элементы в единый пакет.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам Джонсона, будет включать в себя еще одно предложение помочь Украине, а именно – оплатить помощь путем ареста российских активов.

Издание пишет, что такая поэтапная стратегия Джонсона предлагает уникальное преимущество, поскольку позволяет законодателям выбирать, какие части законопроекта Сената они хотели бы поддержать, а какие нет. Также Джонсон позволяет вносить поправки в любое предложение.

Когда будут голосовать за помощь Украине

Джонсон сказал, что текст законопроектов будет обнародован утром во вторник, и он будет соблюдать правила Палаты представителей, которое дает законодателям 72 часа на рассмотрение законопроектов, прежде чем их попросят проголосовать за них. Исходя из этого, голосование за помощь Украине состоится не раньше пятницы.

В то же время, вокруг законодательства возникает много вопросов, требующих времени. В частности, насколько предложения Палаты представителей будут отличаться от основных показателей расходов Сената и будут ли четыре законопроекта направлены в верхнюю палату отдельно, или рекомбинированы и доставлены как единый пакет.

Некоторые демократы выразили оговорку о стратегии Джонсона, не в последнюю очередь потому, что это означает, что дополнительная помощь украинским войскам будет отложена, поскольку на следующей неделе обе палаты уходят на перерыв.

"Они еще не придумали [законодательство], и мы не успеваем. Мы этого не делаем. Поэтому я настроен очень скептически. Украина на аппарате жизнеобеспечения, и здесь вроде бы готовятся выключить электричество. Это даже не обязательно намеренно, это просто непонимание серьезности ситуации и важности времени", - сказал конгрессмен Адам Смит, старший демократ в Комитете по вооруженным силам.

Белый дом не поддержит законопроект о помощи только Израилю

Еще раньше в администрации президента США Джо Байдена раскритиковали намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины.

Вчера на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что там не примут отдельный законопроект, в котором будет только помощь Израилю.

По ее словам, отдельные законопроекты не помогут ни Израилю, ни Украине, а только задержат необходимую помощь.

Жан-Пьер призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США, ранее одобренного Сенатом.

Украина месяцами ожидает помощи от США

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал сенаторам-республиканцам, что пришлет им проект о помощи Украине, но предупредил, что он будет выглядеть существенно иначе, чем предыдущий.

Джонсон предлагает оказывать помощь в виде кредита или программы ленд-лиза, чтобы "налогоплательщики США не тратили десятки миллиардов долларов, не надеясь получить возмещение".

По его словам, какой бы вариант ни стал окончательным, Украина почти наверняка не будет получать технику на полностью безвозмездной основе.

В противоположность этому, двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала обновленное предложение о финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы 13,8 млрд будут направлены на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.